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"Глаза разбегаются": Дина Тасбулатова засмотрелась на испанских парней

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Дина Тасбулатова
Дина Тасбулатова. Фото: instagram.com/dina_tasbulatova

Улетевшая в Испанию казахстанская актриса Дина Тасбулатова поделилась кадрами из солнечного Мадрида. Кинозвезда также рассказала, что думает о местных молодых людях, передает NUR.KZ.

Звезда фильмов "Моя большая казахская семья" и "Бизнесмены" сейчас находится в Испании, где активно исследует местные достопримечательности. В поле зрения Тасбулатовой попали испанские представители противоположного пола, которые явно произвели на нее большое впечатление.

"Я уже в третий раз в Испании, и в очередной раз поражаюсь, какие же здесь красивые парни! Вот реально, прям каждый второй! У меня глаза разбегаются", - призналась казахстанская актриса.

Сторис Дины Тасбулатовой
Сторис Дины Тасбулатовой. Скрин: instagram.com/dina_tasbulatova

Недавно Дина Тасбулатова рассказала, как ее перепутали с Ерке Есмахан. Звезда сериалов и кино также поделилась успехами в таеквондо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2093621-glaza-razbegayutsya-dina-tasbulatova-zasmotrelas-na-ispanskih-parney/

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