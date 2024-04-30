"Глаза разбегаются": Дина Тасбулатова засмотрелась на испанских парней
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Улетевшая в Испанию казахстанская актриса Дина Тасбулатова поделилась кадрами из солнечного Мадрида. Кинозвезда также рассказала, что думает о местных молодых людях, передает NUR.KZ.
Звезда фильмов "Моя большая казахская семья" и "Бизнесмены" сейчас находится в Испании, где активно исследует местные достопримечательности. В поле зрения Тасбулатовой попали испанские представители противоположного пола, которые явно произвели на нее большое впечатление.
"Я уже в третий раз в Испании, и в очередной раз поражаюсь, какие же здесь красивые парни! Вот реально, прям каждый второй! У меня глаза разбегаются", - призналась казахстанская актриса.
Недавно Дина Тасбулатова рассказала, как ее перепутали с Ерке Есмахан. Звезда сериалов и кино также поделилась успехами в таеквондо.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2093621-glaza-razbegayutsya-dina-tasbulatova-zasmotrelas-na-ispanskih-parney/