Актриса Дина Тасбулатова рассказала, как ее перепутали с Ерке Есмахан

Звезда фильма "Моя большая казахская семья" Дина Тасбулатова поделилась забавной историей, произошедшей с ней недавно - актрису перепутали с певицей Ерке Есмахан, передает NUR.KZ.

"Подходят ко мне вчера две юные, очень взволнованные девушки: "Можно с вами сфотографироваться? Вы же Ерке Есмахан!". Занавес… Я, честно говоря, сначала подумала, что они прикалываются, но они были совершенно серьезно настроены", - со смешком рассказала Тасбулатова, опубликовав фотографии с мероприятия.

Коллеги Дины по цеху, в числе которых Айжулдыз Адайбекова, Чингиз Капин и многие другие, посмеялись над ситуацией. Поклонники творчества актрисы посоревновались в креативности в комментариях.

"Так ты сфоткалась или нет?", "Надо было пропеть "Жоқ-жоқ" (отсылка к хиту Есмахан - прим. ред.)", "А где твой Райым?", "Оскорблименты", "Шикарная", - написали подписчики.

Недавно 36-летняя Дина Тасбулатова удивила фанатов успехами в таеквондо.