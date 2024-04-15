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Актриса Дина Тасбулатова рассказала, как ее перепутали с Ерке Есмахан

Опубликовано:

Дина Тасбулатова и Ерке Есмахан
Дина Тасбулатова и Ерке Есмахан. Фото: instagram: @dina_tasbulatova, @erke_esmahan

Звезда фильма "Моя большая казахская семья" Дина Тасбулатова поделилась забавной историей, произошедшей с ней недавно - актрису перепутали с певицей Ерке Есмахан, передает NUR.KZ.

"Подходят ко мне вчера две юные, очень взволнованные девушки: "Можно с вами сфотографироваться? Вы же Ерке Есмахан!". Занавес… Я, честно говоря, сначала подумала, что они прикалываются, но они были совершенно серьезно настроены", - со смешком рассказала Тасбулатова, опубликовав фотографии с мероприятия.

Коллеги Дины по цеху, в числе которых Айжулдыз Адайбекова, Чингиз Капин и многие другие, посмеялись над ситуацией. Поклонники творчества актрисы посоревновались в креативности в комментариях.

"Так ты сфоткалась или нет?", "Надо было пропеть "Жоқ-жоқ" (отсылка к хиту Есмахан - прим. ред.)", "А где твой Райым?", "Оскорблименты", "Шикарная", - написали подписчики.

Недавно 36-летняя Дина Тасбулатова удивила фанатов успехами в таеквондо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2084783-aktrisa-dina-tasbulatova-rasskazala-kak-ee-pereputali-s-erke-esmahan/

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