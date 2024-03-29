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Тогда и сейчас: успехи Дины Тасбулатовой в таеквондо удивили фанатов

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Дина Тасбулатова
Дина Тасбулатова. Фото: instagram.com/dina_tasbulatova

36-летняя казахстанская актриса Дина Тасбулатова показала свой прогресс в занятиях таеквондо за полтора года. Видео "тогда и сейчас" звезда фильма "Бизнесмены" показала в Instagram, передает NUR.KZ.

Корейское боевое искусство Дина Тасбулатова активно осваивает уже полтора года. Актриса снимала свой путь в таеквондо на камеру буквально с первых месяцев и по сей день - результат многочисленных тренировок можно заметить невооруженным глазом. Сравнительное видео Дина опубликовала в Instagram.

"Впервые заняться таеквондо во взрослом возрасте - это непросто, но я влюбилась в этот вид спорта и останавливаться не собираюсь! Я кайфую от процесса и результатов. Я безумно благодарна каждому своему тренеру", - подписала видеоролик Тасбулатова.

Поклонники похвалили актрису за очевидный прогресс и старания. Многие также решили поделиться своим опытом начинаний в спорте во взрослом возрасте.

"Я начала таеквондо в 35 и тоже очень кайфую. Всего как полгода занимаюсь, но так втянулась", "Жаным сол, ты молодец! Удачи", "Какой классный прогресс! Вдохновляешь", "Очень круто, прогресс прям на лицо", "Вам очень идет, крутая энергетика", - отметили в комментариях под видео.

В начале месяца Дина Тасбулатова рассказывала, как перенесла землетрясение в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2075364-togda-i-seychas-uspehi-diny-tasbulatovoy-v-taekvondo-udivili-fanatov/

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