"Его забота – лучший подарок": Айжулдыз Адайбекова о новом бойфренде

Отвечая на вопросы поклонников, актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова показала фото с новым молодым человеком, слегка приоткрыв завесу тайны об их отношениях, передает NUR.KZ.

В ходе рубрики "Вопрос-ответ" в Instagram Адайбекову спросили, есть ли у нее вторая половинка. Актриса ответила утвердительно, показав новое фото с ним – лицо парня, однако, вновь было скрыто от людских глаз смайликом льва.

Если раньше поклонники творчества Айжулдыз могли довольствоваться лишь фотографиями ее избранника со спины, то теперь она решила немного рассказать об их отношениях.

"Его забота – лучший подарок", – поделилась девушка.

Также у Айжулдыз поинтересовались, что бы она выбрала – любовь или карьеру.

"Там, где есть любовь, всегда будет и карьера. Любовь решает все. В первую очередь, это – любовь к себе! Проявляться, пробовать, ошибаться, не бояться, быть сильным человеком", – заключила Адайбекова.

Сторис Айжулдыз Адайбековой. Скрин: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Недавно Айжулдыз Адайбекова и ее мама, певица Жанар Айжанова, умилили Казнет совместным видео с тоя.