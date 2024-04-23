"Когда свадьба?": объятия Айжулдыз Адайбековой с таинственным незнакомцем обсудили в Казнете

Казахстанская актриса и модель Айжулдыз Адайбекова вновь заинтриговала Казнет видео, на котором она обнимается с молодым человеком, лица которого не показывает, передает NUR.KZ.

В своем Instagram-аккаунте Айжулдыз Адайбекова опубликовала подборку фото и видео с самыми яркими кадрами за последние две недели ее жизни. Там можно увидеть ее актерский и модельный бэкстейдж, катание на сноуборде, времяпрепровождение с ребенком и фотографию с букетом цветов. На одном из роликов засветилась актриса и телеведущая Асель Аскар.

Наибольшее внимание, однако, привлекло видео, снятое на концерте - Айжулдыз обнимала молодого человека, которого уже однажды показывала со спины. Личность парня так и не была раскрыта.

Поклонники в комментариях начали гадать, кто стал ее новым избранником. Адайбекова пошутила, что это - голливудский актер Джонни Депп. Остальные пожелали актрисе счастья.

"Кто-то проживает свою лучшую жизнь", "Когда свадьба?", "Урааа! Вы достойны быть счастливой и любимой", "Как всегда, восхищаюсь вами", - написали фанаты.

Накануне мы писали, что Адайбекова и ее мама, певица Жанар Айжанова, умилили Казнет совместным видео с тоя.