"Когда свадьба?": объятия Айжулдыз Адайбековой с таинственным незнакомцем обсудили в Казнете
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Казахстанская актриса и модель Айжулдыз Адайбекова вновь заинтриговала Казнет видео, на котором она обнимается с молодым человеком, лица которого не показывает, передает NUR.KZ.
В своем Instagram-аккаунте Айжулдыз Адайбекова опубликовала подборку фото и видео с самыми яркими кадрами за последние две недели ее жизни. Там можно увидеть ее актерский и модельный бэкстейдж, катание на сноуборде, времяпрепровождение с ребенком и фотографию с букетом цветов. На одном из роликов засветилась актриса и телеведущая Асель Аскар.
Наибольшее внимание, однако, привлекло видео, снятое на концерте - Айжулдыз обнимала молодого человека, которого уже однажды показывала со спины. Личность парня так и не была раскрыта.
Поклонники в комментариях начали гадать, кто стал ее новым избранником. Адайбекова пошутила, что это - голливудский актер Джонни Депп. Остальные пожелали актрисе счастья.
"Кто-то проживает свою лучшую жизнь", "Когда свадьба?", "Урааа! Вы достойны быть счастливой и любимой", "Как всегда, восхищаюсь вами", - написали фанаты.
Накануне мы писали, что Адайбекова и ее мама, певица Жанар Айжанова, умилили Казнет совместным видео с тоя.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2089502-kogda-svadba-obyatiya-ayzhuldyz-adaybekovoy-s-tainstvennym-neznakomtsem-obsudili-v-kaznete/