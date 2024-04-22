"Мама в теме": Айжулдыз Адайбекова и Жанар Айжанова умилили Казнет совместным видео с тоя
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Знаменитые мать и дочь – певица Жанар Айжанова и актриса Айжулдыз Адайбекова – показали веселое совместное видео в Instagram, которое умилило Казнет, передает NUR.KZ.
Отношения Жанар Айжановой и Айжулдыз Адайбековой довольно часто становятся предметом восхищения в Сети. Вот и на этот раз мать с дочерью показали, что они на одной волне – Айжулдыз опубликовала в Instagram видео, снятое во время тоя. На кадрах они с Жанар переглядываются, посылают друг другу знаки и одинаково пританцовывают.
В подписи к публикации Адайбекова назвала свою маму "лучшей подругой".
Восторженным комментариям под публикацией не было конца.
"Мама в теме", "Коннект", "Жанар-апа - топ", "Классные мама и дочь", "Очень люблю Жанар-апа", "Кайфуши", "Как хорошо, когда у мамы с дочерью такое взаимопонимание", "Люблю вас", - написали поклонники казахстанских звезд.
В феврале мы писали, что Жанар Айжанова и Айжулдыз Адайбекова станцевали вдвоем под популярный хит 00-х.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2088689-mama-v-teme-ayzhuldyz-adaybekova-i-zhanar-ayzhanova-umilili-kaznet-sovmestnym-video-s-toya/