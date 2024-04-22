"Мама в теме": Айжулдыз Адайбекова и Жанар Айжанова умилили Казнет совместным видео с тоя

Знаменитые мать и дочь – певица Жанар Айжанова и актриса Айжулдыз Адайбекова – показали веселое совместное видео в Instagram, которое умилило Казнет, передает NUR.KZ.

Отношения Жанар Айжановой и Айжулдыз Адайбековой довольно часто становятся предметом восхищения в Сети. Вот и на этот раз мать с дочерью показали, что они на одной волне – Айжулдыз опубликовала в Instagram видео, снятое во время тоя. На кадрах они с Жанар переглядываются, посылают друг другу знаки и одинаково пританцовывают.

В подписи к публикации Адайбекова назвала свою маму "лучшей подругой".

Восторженным комментариям под публикацией не было конца.

"Мама в теме", "Коннект", "Жанар-апа - топ", "Классные мама и дочь", "Очень люблю Жанар-апа", "Кайфуши", "Как хорошо, когда у мамы с дочерью такое взаимопонимание", "Люблю вас", - написали поклонники казахстанских звезд.

В феврале мы писали, что Жанар Айжанова и Айжулдыз Адайбекова станцевали вдвоем под популярный хит 00-х.