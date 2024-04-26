Красная дорожка и звездные гости: Серик Ибрагимов устроил сыну "сүндет той" (видео)
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Казахстанский исполнитель Серик Ибрагимов с размахом отметил "сүндет той" своему сыну. Кадры с прошедшего торжества он и его гости показали в соцсети, передает NUR.KZ.
Серик Ибрагимов показал в сторис, как шла подготовка к торжеству. Для гостей вечера была расстелена красная ковровая дорожка, напоминая торжественные церемонии вручения престижных наград. А в холле ресторана была установлена фотозона с именем сына певца.
Сам маленький виновник торжества Хамза, в честь которого звездный отец и устроил той, в это время находился в зале, где уже были накрыты столы, и держал в руках маленькую домбру.
После в сторис певец Абдажиппар Алкожа, который стал гостем праздника, показал видео с тоя. На кадрах видно, как Серик преподносит супруге огромный букет красных роз.
"Серик Ибрагимов вновь женился", - пошутил Абдижаппар.
В числе звездных гостей также появился актер Жанболат Найзабеков, музыкант Мухтар Ханзада и другие представители отечественного шоу-бизнеса.
Напомним, в январе этого года Серик Ибрагимов стал отцом в третий раз - у него родился сын. Певец и его супруга провели малышу обряд "қырқынан шығару" и рассекретили его имя.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2091689-krasnaya-dorozhka-i-zvezdnye-gosti-serik-ibragimov-ustroil-synu-s-ndet-toy-video/