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Красная дорожка и звездные гости: Серик Ибрагимов устроил сыну "сүндет той" (видео)

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Серик Ибрагимов
Серик Ибрагимов: instagram.com/ibragimovserik

Казахстанский исполнитель Серик Ибрагимов с размахом отметил "сүндет той" своему сыну. Кадры с прошедшего торжества он и его гости показали в соцсети, передает NUR.KZ.

Серик Ибрагимов показал в сторис, как шла подготовка к торжеству. Для гостей вечера была расстелена красная ковровая дорожка, напоминая торжественные церемонии вручения престижных наград. А в холле ресторана была установлена фотозона с именем сына певца.

Сам маленький виновник торжества Хамза, в честь которого звездный отец и устроил той, в это время находился в зале, где уже были накрыты столы, и держал в руках маленькую домбру.

После в сторис певец Абдажиппар Алкожа, который стал гостем праздника, показал видео с тоя. На кадрах видно, как Серик преподносит супруге огромный букет красных роз.

"Серик Ибрагимов вновь женился", - пошутил Абдижаппар.

В числе звездных гостей также появился актер Жанболат Найзабеков, музыкант Мухтар Ханзада и другие представители отечественного шоу-бизнеса.

Напомним, в январе этого года Серик Ибрагимов стал отцом в третий раз - у него родился сын. Певец и его супруга провели малышу обряд "қырқынан шығару" и рассекретили его имя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2091689-krasnaya-dorozhka-i-zvezdnye-gosti-serik-ibragimov-ustroil-synu-s-ndet-toy-video/

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