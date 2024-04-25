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"У вас надо брать пример": Асель Аскар обрадовала отца дорогими подарками

Опубликовано:

Асель Аскар с отцом
Асель Аскар с отцом. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская блогерша, актриса и телеведущая Асель Аскар растрогала Казнет щедростью - на этот раз она одарила отца брендовыми вещами. Его реакция попала на видео в Instagram, передает NUR.KZ.

Мужчина получил в подарок от знаменитой дочери кроссовки, портмоне и ремень. Однако не все подошло по размеру, и когда они с Асель вернулись в магазин, она накупила ему еще одежды.

"Мой папа - старой закалки, совдеповский человек. Когда я хотела ему подарить брендовую обувь, он сказал, что глупо тратить столько денег на тряпки. Но, как оказалось, я смогла его в этом переубедить. Классно же, он будет молодым, модным и красивым.

Я тебя люблю, Папусик! Эти минуты радости останутся надолго еще в памяти. Тепло от просмотра этого видео", - поделилась эмоциями блогерша.

Видео пробило подписчиц блога Асель на эмоции.

"Наверное, таких дочерей нет, как ты", "Я сама расплакалась, вспомнила своего папу. Берегите папу и маму. Они тебя любят, несмотря ни на что", "Какой папа у Вас хороший. Мама у Вас вообще как подружка. Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим родным", "Я прям чувствую ваш кайф от того, как вы радуете своих родителей, Асель, это, наверное, мечта каждого ребенка", "У Вас надо брать пример", - написали в комментариях фолловеры.

Асель Аскар нередко дарит подарки - причем как родным и близким, так и случайным поклонникам.

Также блогерша делилась откровениями о том, чего ей стоил уход отца из семьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2091296-u-vas-nado-brat-primer-asel-askar-obradovala-otca-dorogimi-podarkami/

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