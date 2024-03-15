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Эзотерика

"Столько умников появилось": Асель Аскар ответила критикам ее подарка матери за 800 тыс. тенге

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Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Асель Аскар показала подарок, организованный для матери в Международный женский день - романтические выходные с супругом в отеле. Однако актриса столкнулась с критикой подписчиков, передает NUR.KZ.

"Организовывать праздник для мамы, превращая его в мини-отпуски, становится традицией", - так Асель Аскар подписала видео, на котором запечатлен сюрприз для матери на 8 марта.

Блогерша и актриса забронировала маме и коке - так она называет отчима - элитный отель на праздничные выходные. Подарок обошелся ей почти в 800 тысяч тенге. Букет, яркие шарики, клубника в шоколаде, романтический ужин - все это организовала знаменитая дочь.

В Казнете, однако, посыл Асель не совсем поняли - многие посчитали, что именно супруг матери актрисы должен был организовать все это.

"Меня одну смущает, то что не коке готовит сюрприз, а дочка?", "А почему это все ее муж не делает?", "Все классно, но… рядом с вашей мамой есть мужчина, который обязан был сам ей приготовить такой сюрприз. Он же не маленький ребенок. А мужчина! Тем более на 8 марта. Как то странно. А так, конечно, забота о маме похвальна. Как будто вы мама, а она ваша дочь. Вы явно не на своем месте", - написали подписчики блогерши в комментариях.

Подобных комментариев было так много, что Асель решила ответить критикам.

"Обращаюсь ко всем умникам и умницам. Все прям психологи. Начитаетесь всякой ерунды про роли и сепарацию и надеваете это на всех. Вы с себя начните! Посмотрите, правильная ли ваша позиция. Не прикрываетесь ли вы этими новомодными штучками, чтобы лишний раз не заморачиваться по отношению к близким людям?

Кто и где должен быть в семье, кому кто и что должен подарить... Прям столько умников залетных, я смотрю, появилось у меня. Вы для начала сами начните радовать своих родных. Поверьте, кайфанете. А кто и что должен делать в моей семье, я разберусь как-нибудь сама", - написала актриса в Instagram-сторис.

Недавно Асель Аскар обескуражила Казнет танцами в свадебном платье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2068647-stolko-umnikov-poyavilos-asel-askar-otvetila-kritikam-ee-podarka-materi-za-800-tys-tenge/

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