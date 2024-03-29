"Чувствовала себя незащищенной": Асель Аскар о проблемах с отцом после развода родителей

Асель Аскар поделилась, как складывались ее отношения с отцом после развода родителей. Казахстанская актриса и блогерша призналась, чего ей стоил уход отца из семьи, передает NUR.KZ.

Сейчас отец актрисы более-менее активно присутствует в ее жизни - блогерша периодически показывает его в своих социальных сетях. Однако, так было не всегда - Асель призналась, что в их отношениях с отцом были разные периоды. Детские воспоминания были, пожалуй, самыми теплыми.

"Вообще я с папой была очень близка. Мне кажется, каждая девочка близка со своим папой. И у меня такие впечатления остались, что я - папина Вселенная. Его отношение ко мне было именно таким.

А потом, после развода родителей, его уже не было рядом 24/7. Я его искала всегда, потом долго привыкала, что мы уже отдельно живем", - вспоминает Асель.

Актриса поделилась, что ей всегда хотелось, чтобы отец был рядом. По ее словам, несмотря на развод родителей, мужчина приходил на помощь дочери по первому зову. Но разлад чуть позже все-таки случился.

"Я себя чувствовала такой незащищенной. Хотя папа всегда приходил в школу на утренники, всегда со своей камерой, всегда снимал меня. Если меня кто-то обижал, он приходил, заступался. А потом, в более взрослом периоде, когда мне было 15-20 лет, мы уже не так близко общались", - рассказала Асель.

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