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Эзотерика

"Щедрая душа": Асель Аскар растрогала Сеть очередным подарком для подписчицы (видео)

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Асель Аскар с подписчицей
Асель Аскар с подписчицей. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса и автор популярного инстаблога Асель Аскар вновь совершила доброе дело - она подарила одежду подписчице, которая подошла к ней в торговом центре, передает NUR.KZ.

В феврале Асель уже порадовала одну девушку подарком - актриса подарила утепленный спортивный костюм своей беременной подписчице, которая подошла к ней сфотографироваться во время шопинга. Аналогичная ситуация произошла накануне - одна из подписчиц блога Асель попросила ее о совместном фото и объятии.

"Я, в свою очередь, решила ее порадовать. И самый обычный вечер превратился в волшебный. Я осчастливила +1 девушку. Просто так.

Я говорила ранее, что если у меня будет возможность и будут такие обстоятельства, я буду стараться радовать кого-то из вас. На память о себе буду дарить вещь, которая вам и мне понравится", - написала Асель Аскар.

Счастливая жительница Алматы получила в подарок красивый белый костюм - пиджак и юбку - стоимостью более 115 тысяч тенге. Радости девушки не было предела - все эмоции попали в кадр мобилографа Асель.

Аскар рассказала, что этот акт доброты она приурочила к челленджу "Делай добро", который она приняла от директора инклюзивного театра Арнура Искакова. Актриса передала челлендж пятерым актерам и блогерам, среди которых Артур Толепов и Айым Сейтметова.

Подписчиков Асель тронул ее поступок.

"Хочу теперь увидеть эту девушку в этом наряде", "Асель, какой же Вы добрый человек", "Мне тоже нравится, как Асель себя преподносит, более реальная и настоящая", "Щедрая душа", "Асель - восхитительный человек, большая молодец, у меня мечта с Вами встретиться", - написали в комментариях под видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2074794-schedraya-dusha-asel-askar-rastrogala-set-ocherednym-podarkom-dlya-podpischitsy-video/

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