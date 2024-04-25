"Время не властно над вами": 52-летняя Кудрявцева впервые после операции показалась без костылей

Лера Кудрявцева появилась на публике в добром здравии - после серьезной травмы ноги телеведущая прошлась без костылей. В феврале она перенесла операцию, передает NUR.KZ.

Еще два месяца назад Лера Кудрявцева показывала ногу после серьезной операции. Теперь же поклонники телеведущей выдохнули с облегчением - она снова ходит без какой-либо помощи. В свежем Instagram-видео теледива прошлась в замедленной съемке по киностудии "Мосфильм".

На Кудрявцевой был классический аутфит в черном и белом цветах, а сама она явно была рада снова чувствовать крепкую опору в ногах.

Публикацию Лера сопроводила "сердечком" - без лишних слов.

"Ваши врачи сделали что-то уникальное, что Вы уже передвигаетесь без костылей. Очень рада за вас!", "Молодец! Так держать, только вперед", "Время не властно над Вами! Красавица", "Лера, я тебя обожаю", "Красотка наша! Слава Богу, Вы ходите", - поддержали телезвезду фолловеры.

Недавно Лера Кудрявцева изумила пользователей Сети фотографией с взрослым сыном.