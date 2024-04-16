"Думала, это папа или брат": Лера Кудрявцева изумила снимком со взрослым сыном

52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева показала взрослого сына, чем изумила подписчиков в Instagram - многие решили, что они выглядят как брат с сестрой, передает NUR.KZ.

Жану Ленюку, сыну известной телеведущей, на днях исполнилось 34 года. Кудрявцева посвятила ему пост в Instagram, опубликовав совместное фото.

"Сынуля! Родной, любимый! С днем рождения! Счастья каждую минуту! Люблю до неба и выше", - подписала фотографию знаменитая мама.

Пользователи Сети были явно обескуражены - многие отметили, что Кудрявцева выглядит младше сына.

"Тот случай, когда сын выглядит старше матери. Как ей это удается?", "Я думала, это ваш папа или брат. Как у такой хрупкой и милой такой огромный сын?", "Лера, с сыном выглядите, как сестра с братом", - написали подписчики Леры в комментариях.

Недавно Лера Кудрявцева перенесла серьезную травму - пришлось оперировать ногу.