"Думала, это папа или брат": Лера Кудрявцева изумила снимком со взрослым сыном
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52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева показала взрослого сына, чем изумила подписчиков в Instagram - многие решили, что они выглядят как брат с сестрой, передает NUR.KZ.
Жану Ленюку, сыну известной телеведущей, на днях исполнилось 34 года. Кудрявцева посвятила ему пост в Instagram, опубликовав совместное фото.
"Сынуля! Родной, любимый! С днем рождения! Счастья каждую минуту! Люблю до неба и выше", - подписала фотографию знаменитая мама.
Пользователи Сети были явно обескуражены - многие отметили, что Кудрявцева выглядит младше сына.
"Тот случай, когда сын выглядит старше матери. Как ей это удается?", "Я думала, это ваш папа или брат. Как у такой хрупкой и милой такой огромный сын?", "Лера, с сыном выглядите, как сестра с братом", - написали подписчики Леры в комментариях.
Недавно Лера Кудрявцева перенесла серьезную травму - пришлось оперировать ногу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2085887-dumala-eto-papa-ili-brat-lera-kudryavtseva-izumila-snimkom-so-vzroslym-synom/