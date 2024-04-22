"Она меня обманула": Макпал Исабекова рассказала о неудачном опыте увеличения губ

Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова рассказала, что до сих пор не может исправить последствия косметологической процедуры, сделанной около 10 лет назад, передает NUR.KZ.

В ходе рубрики "Вопрос-ответ" в Instagram Исабекову спросили о процедуре по увеличению губ. Тогда артистка рассказала о первом и единственном походе к косметологу, который оказался не самым удачным.

"Я губы не колола уже лет 10, наверное, плюс-минус, все это - остаточное от первого и единственного раза. Косметолог, которая это делала, сказала, что гель рассосется. Как видите, она меня обманула, а может, сама не знала и использовала непроверенный продукт.

Я собиралась вырезать этот непонятный гель, но потом забеременела, потом надела брекеты, грудное вскармливание, потом снова забеременела, теперь, пока вся эта эпопея с брекетами и детьми не закончится, идея с вырезанием геля на паузе, как вы понимаете. Он мне не мешает и смотрится в жизни вполне естественно, но я хочу вернуть свой натуральный объем губ.

И то, что вы видите сейчас, - это эффект от брекетов, которые, само собой, губы приподнимают, второе - это беременная отечность губ, и третье - это фильтры", - поделилась исполнительница хита "Оралшы".

Недавно Макпал Исабекова ответила хейтерам, осуждающим ее внешний вид.