Телеведущая Диана Кырыкбай совершила малый хадж и поделилась фото из Мекки

Казахстанская телеведущая Диана Кырыкбай рассказала, что совершила малое паломничество - умру. Она также разместила фото из Мекки, на которых запечатлелась в хиджабе, передает NUR.KZ.

"Безмерно благодарю Аллаха. Вчера я совершила первую свою умру. Пусть Всевышний примет мои молитвы. Пусть и те, кто мечтает об этом, отправятся в паломничество", - написала Диана.

На фото Диана Кырыкбай запечатлелась в белом хиджабе.

"Пусть ваши мольбы будут услышаны", "Приедешь, сразу выйдешь замуж, у меня есть друг, он давно влюблен в тебя", "Красивая очень", - пишут ей пользователи соцсети.

Напомним, Диана Кырыкбай высказалась о слухах про роман с Димашем Кудайбергеном. Телеведущая также рассказала, во сколько обойдется калым ее жениху. Она также поведала о требованиях к избраннику.