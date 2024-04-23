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Телеведущая Диана Кырыкбай совершила малый хадж и поделилась фото из Мекки

Опубликовано:

Диана Кырыкбай
Диана Кырыкбай. Фото: instagram.com/diana_kyrykbay

Казахстанская телеведущая Диана Кырыкбай рассказала, что совершила малое паломничество - умру. Она также разместила фото из Мекки, на которых запечатлелась в хиджабе, передает NUR.KZ.

"Безмерно благодарю Аллаха. Вчера я совершила первую свою умру. Пусть Всевышний примет мои молитвы. Пусть и те, кто мечтает об этом, отправятся в паломничество", - написала Диана.

На фото Диана Кырыкбай запечатлелась в белом хиджабе.

"Пусть ваши мольбы будут услышаны", "Приедешь, сразу выйдешь замуж, у меня есть друг, он давно влюблен в тебя", "Красивая очень", - пишут ей пользователи соцсети.

Напомним, Диана Кырыкбай высказалась о слухах про роман с Димашем Кудайбергеном. Телеведущая также рассказала, во сколько обойдется калым ее жениху. Она также поведала о требованиях к избраннику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2089535-televeduschaya-diana-kyrykbay-sovershila-malyy-hadzh-v-mekke-foto/

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