"50 тысяч долларов": Диана Кырыкбай рассказала, во сколько обойдется калым ее жениху

Диана Кырыкбай. Фото: instagram.com/stories/diana_kyrykbay

Казахстанская телеведущая Диана Кырыкбай ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Многие поклонники интересовались личной жизнью завидной невесты отечественного шоу-бизнеса, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков предположил, что Диана не выходит замуж, потому что хочет выбрать богатого избранника.

"Узко мыслишь, мальчик. По мнению наших парней, выйти замуж - это "потолок" в жизни. Если бы проблема была только в богатстве, я бы давно уже вышла замуж. К сожалению, есть вещи поважнее богатства", - ответила теледива.

Ну а кое-кто из фанатов спросил, какой калым будут просить за Диану.

"Не знаю, 50 тысяч долларов, наверное", - отшутилась она.

Сторис Дианы Кырыкбай. Фото: instagram.com/diana_kyrykbay

Напомним, ранее Диана Кырыкбай прокомментировала слухи о романе с Димашем Кудайбергеном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004288-50-tysyach-dollarov-diana-kyrykbay-rasskazala-vo-skolko-oboydetsya-kalym-ee-zhenihu/