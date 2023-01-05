"50 тысяч долларов": Диана Кырыкбай рассказала, во сколько обойдется калым ее жениху
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Казахстанская телеведущая Диана Кырыкбай ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Многие поклонники интересовались личной жизнью завидной невесты отечественного шоу-бизнеса, передает NUR.KZ.
Один из подписчиков предположил, что Диана не выходит замуж, потому что хочет выбрать богатого избранника.
"Узко мыслишь, мальчик. По мнению наших парней, выйти замуж - это "потолок" в жизни. Если бы проблема была только в богатстве, я бы давно уже вышла замуж. К сожалению, есть вещи поважнее богатства", - ответила теледива.
Ну а кое-кто из фанатов спросил, какой калым будут просить за Диану.
"Не знаю, 50 тысяч долларов, наверное", - отшутилась она.
Напомним, ранее Диана Кырыкбай прокомментировала слухи о романе с Димашем Кудайбергеном.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004288-50-tysyach-dollarov-diana-kyrykbay-rasskazala-vo-skolko-oboydetsya-kalym-ee-zhenihu/