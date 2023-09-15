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"Должен иметь бизнес и авторитет": Диана Кырыкбай о требованиях к избраннику

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Диана Кырыкбай
Диана Кырыкбай. Фото: instagram.com/diana_kyrykbay

Телеведущая Диана Кырыкбай рассказала, какие требования предъявляет к мужчинам. Она считает, что не следует торопиться замуж, не получив прежде образования и работы. Свое мнение она высказала в программе AinaLINE.

"Я никогда не говорила, что мой муж должен быть идеальным, олигархом. Если назвать три моих требования, то он должен быть умным, знать несколько языков, у него должен быть свой бизнес и он должен пользоваться авторитетом в своей сфере.

Во-вторых, должен быть спортивным, мне нравятся красивые парни. И должен меня любить.

Это может быть на третьем месте, потому что слишком влюбленные парни начинают выкидывать странности. Если он будет меня любить и уважать, то будет казаться мне идеальным мужчиной", - рассказала Диана.

Она также добавила, что пока еще не нашла свой идеал.

"Предложения мне поступают, парни признаются в любви. Но я еще не нашла того, кто бы мне нравился. Вообще мне не нравится, когда в обществе говорят о девушках, что она засиделась, почему бы не сказать, что она завидная невеста.

Это раньше девушки выходили замуж в 14 лет, а сейчас, к примеру, в 28. На мой взгляд девушка, которая имеет образование, работу, квартиру, условия для жизни может держать гордо свою голову в семье, куда попадет после замужества.

Может прямо высказать свое мнение, а вот 18-летняя девушка будет думать, что же скажут ее родители, подумает, если вдруг я вернусь, то примут ли они меня.

Ведь часто бывает так, что девушки выходят замуж в 18, рожают двоих детей, а муж ей потом говорит, мол, куда ты денешься, у тебя ни дома, ни образования нет", - высказала свое мнение телеведущая.

Ранее Диана Кырыкбай рассказала, во сколько обойдется калым ее жениху.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2036809-dolzhen-imet-biznes-i-avtoritet-diana-kyrykbay-o-trebovaniyah-k-izbranniku/

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