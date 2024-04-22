Мать шестерых детей Динара Султан поделилась теплыми фото с мужем и поразмышляла о любви
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Казахстанская певица Динара Султан разместила теплые фотографии с мужем, отцом своих шестерых детей, в Instagram-аккаунте и поразмышляла на тему любви, передает NUR.KZ.
В сторис Динара Султан поделилась своими мыслями. Артистка считает, что в браке не стоит держать обиду друг на друга, ведь в жизни есть, как черные, так и светлые полосы. И только проявленное терпение поможет понять друг друга лучше, пишет она.
Динара также отметила в стихотворной форме, что жизнь без песни не имеет смысла, как и жизнь без любви.
"Любовь - это бесконечный разговор", - заключила певица, разместив теплые фото с мужем.
Напомним, в ноябре пошлого года Динара Султан официально вышла замуж за отца своих шестерых детей. Он рассказала, почему они с мужем не торопились с официальным браком.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2088944-mat-shesteryh-detey-dinara-sultan-podelilas-teplymi-foto-s-muzhem-i-porazmyshlyala-o-lyubvi/