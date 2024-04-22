Мать шестерых детей Динара Султан поделилась теплыми фото с мужем и поразмышляла о любви

Казахстанская певица Динара Султан разместила теплые фотографии с мужем, отцом своих шестерых детей, в Instagram-аккаунте и поразмышляла на тему любви, передает NUR.KZ.

В сторис Динара Султан поделилась своими мыслями. Артистка считает, что в браке не стоит держать обиду друг на друга, ведь в жизни есть, как черные, так и светлые полосы. И только проявленное терпение поможет понять друг друга лучше, пишет она.

Динара также отметила в стихотворной форме, что жизнь без песни не имеет смысла, как и жизнь без любви.

"Любовь - это бесконечный разговор", - заключила певица, разместив теплые фото с мужем.

Сторис Динары Султан. Скрин: instagram.com/dinara_sultan1

Напомним, в ноябре пошлого года Динара Султан официально вышла замуж за отца своих шестерых детей. Он рассказала, почему они с мужем не торопились с официальным браком.