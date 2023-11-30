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Многодетная Динара Султан рассказала, почему они с мужем не торопились с официальным браком

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Динара Султан с мужем
Динара Султан с мужем. Фото: instagram.com/dinara_sultan1

Певица Динара Султан, которая недавно официально вышла замуж за отца своих шестерых детей, рассказала в Instagram, почему это случилось спустя 14 лет совместной жизни, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Динара Султан сообщила о том, что официально вступила в брак с отцом своих шестерых детей. Их свадьба состоялась в июле 2019 года. Тогда у пары уже было пятеро детей, а феврале 2020 года певица родила шестого ребенка.

Динара обещала пояснить, почему они так долго тянули с официальной регистрацией брака. Свое обещание она сдержала и написала большой пост-признание.

"Когда мы познакомились с мужем, он сказал мне, что женится на мне, если я подарю ему пятерых детей. Конечно, он пошутил и, наверное, не думал, что я решусь на такое. Мне было 22 года, когда я родила первого ребенка, а в 33 я родила шестого.

"Неке" мы, к слову, совершили сразу же. А вот с официальным браком торопиться не стали. В жизни всякое бывает. Так, в 2019 году свадьбу мы сыграли, в первую очередь, для своих детей, родных, друзей. А теперь вот спустя несколько лет заключили официальный брак. Я думаю, что все по воле Аллаха.

Я сразу же поняла, что мой муж - хороший отец и прекрасный супруг, в этом я ничуть не сомневалась. Мужчину украшают поступки. И он, и я были верны своим словам.

Ну а молодые порой сыграют пышную свадьбу и тут же разводятся... Хочу сказать - не торопитесь, в жизни главное - баланс", - написала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2048466-mnogodetnaya-dinara-sultan-rasskazala-pochemu-oni-s-muzhem-ne-toropilis-s-ofitsialnym-brakom/

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