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Динара Султан официально вышла замуж за отца своих шестерых детей (фото)

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Динара Султан с мужем
Динара Султан с мужем. Фото: instagram.com/dinara_sultan1

Казахстанская певица Динара Султан официально заключила брак с отцом своих шестерых детей спустя 14 лет после обряда "неке". Фото после церемонии регистрации она показала в Instagram, передает NUR.KZ.

Пара решила официально зарегистрировать отношения спустя несколько лет совместного проживания. Динара поделилась радостным событием в своей ленте.

"Пусть сегодня тут останутся только ваши поздравления. Причину того, почему мы решили так поступить, я напишу позже, как будет время. Со священной пятницей! Счастья всем!" - отметила она, опубликовав фото с мужем.

В руках они держат свидетельство о регистрации брака. Динара указала локацию - это РАГС Медеуского района.

Карлыгаш Мухаметжанова, Арманжан Байтасов, Динара Сатжан и другие знаменитости поздравили супругов с большим событием в их жизни. К теплым пожеланиям присоединились и другие подписчики.

"Молодожены! Только счастья! Только любви!", "По ходу я одна не знала, что вы не были в браке", "Красивые молодожены", "Будьте счастливы. Поздравляем!" - отметили они.

Отметим, что Динара с супругом сыграли свадьбу в 2019 году спустя 10 лет после обряда "неке". Тогда у певицы и ее мужа было пятеро детей. В феврале 2020 года супруги стали родителями в шестой раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2047501-dinara-sultan-ofitsialno-vyshla-zamuzh-za-ottsa-svoih-shesteryh-detey-foto/

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