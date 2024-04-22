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Пэрис Хилтон впервые показала дочь и посвятила ей песню

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Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton

Светская львица и певица Пэрис Хилтон впервые показала фотографии 5-месячной дочери Лондон Мэрилин. О рождении малышки стало известно в ноябре прошлого года, передает NUR.KZ.

В конце прошлого года 43-летняя Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз. Пять месяцев спустя мир впервые увидел малышку, которую назвали Лондон Мэрилин.

"Представляю вам Лондон Мэрилин Хилтон-Реум! С тех пор, как себя помню, я мечтала иметь дочь по имени Лондон. Я так благодарна, что она здесь! Я искренне ценю каждый момент, проведенный с ней. Вместе с Фениксом (сын Хилтон - прим. ред.) мои ангелочки показали мне любовь, о глубине которой я не имела понятия, пока не стала их мамой", - написала Хилтон.

Пэрис также рассказала, что рождение дочери и материнство в целом вдохновило ее на новую песню. Трек в дуэте с певицей Сией получил название "Fame Won't Love You" - "Популярность не будет тебя любить".

"Мое невероятное путешествие по материнству вдохновило новую, глубоко личную песню с моей дорогой подругой Сией под названием "Fame Won’t Love You". Эта песня служит напоминанием о том, что особая связь, которую я чувствую с моими детьми, мужем и семьей, ценнее всего на свете. Это гимн, благодаря которому ваши самые сокровенные отношения будут еще ближе к сердцу - будь то с семьей, друзьями или самим собой", - поделилась звезда.

Первый ребенок Пэрис Хилтон и Картера Реума по имени Феникс недавно отметил свой первый день рождения. Малыш появился на свет благодаря суррогатной матери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2088692-peris-hilton-vpervye-pokazala-doch-i-posvyatila-ey-pesnyu/

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