Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз

У Пэрис Хилтон теперь есть дочь. Певица и актриса сообщила о пополнении в семье в своем Instagram, а фанаты предположили, как звезда назвала второго ребенка, передает NUR.KZ.

Радостной новостью о прибавлении в семействе светская львица поделилась в День благодарения, который сегодня активно отмечают в Соединенных Штатах.

Имя для своей дочери Пэрис, которую назвали в честь Парижа, тоже выбрала из числа знаменитых городов. Малышку, судя по всему, назвали Лондон.

"Благодарна за свою малышку", - подписала Instagram-публикацию Хилтон. На фотографии запечатлен розовый костюмчик с вышивкой, а также игрушечный зайчик и очки в форме сердечек в розовой оправе.

К поздравлениям в комментариях присоединились коллеги Пэрис по цеху, а также многочисленная армия ее поклонников.

Это уже второй ребенок Пэрис за этот год - в январе звезда стала мамой впервые. Сын Феникс появился на свет благодаря суррогатной матери. Бизнесвумен вышла замуж в 2021 году - ее избранником стал Картер Реум.