Единорог и тысячи шаров: как Пэрис Хилтон отметила первый день рождения сына

Фениксу, старшему сыну американской звезды Пэрис Хилтон, исполнился годик. По этому случаю знаменитая мама устроила ему большой детский праздник, передает NUR.KZ.

Тысячи шариков, единорог и другие зверушки, а также тортик с морской тематикой - праздник годовалого Феникса получился ярким и красочным. Малыш гладил животных и резвился. Сама Пэрис не отходила от сына - актриса и певица примерила сказочное голубое платье в пол, а ее голову украшала тиара.

"Проживаем лучшую жизнь под водой с малышом Ф в его первый день рождения! Магический день для самого волшебного улыбающегося мальчика. Моя жизнь навсегда изменилась благодаря тебе, Феникс! Спасибо, что сделал меня самой счастливой мамой", - обратилась к сыну Хилтон.

На празднике присутствовало все семейство Хилтон, а также несколько звездных гостей, среди которых можно было заметить солиста группы NSYNC Лэнса Басса, актрису Сельму Блэр, а также певицу и телеведущую Келли Осборн и многих других.

В ноябре Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз благодаря суррогатному материнству - у нее родилась дочь. Поклонники предполагают, что малышку назвали Лондон.