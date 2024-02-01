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Единорог и тысячи шаров: как Пэрис Хилтон отметила первый день рождения сына

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Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton

Фениксу, старшему сыну американской звезды Пэрис Хилтон, исполнился годик. По этому случаю знаменитая мама устроила ему большой детский праздник, передает NUR.KZ.

Тысячи шариков, единорог и другие зверушки, а также тортик с морской тематикой - праздник годовалого Феникса получился ярким и красочным. Малыш гладил животных и резвился. Сама Пэрис не отходила от сына - актриса и певица примерила сказочное голубое платье в пол, а ее голову украшала тиара.

"Проживаем лучшую жизнь под водой с малышом Ф в его первый день рождения! Магический день для самого волшебного улыбающегося мальчика. Моя жизнь навсегда изменилась благодаря тебе, Феникс! Спасибо, что сделал меня самой счастливой мамой", - обратилась к сыну Хилтон.

На празднике присутствовало все семейство Хилтон, а также несколько звездных гостей, среди которых можно было заметить солиста группы NSYNC Лэнса Басса, актрису Сельму Блэр, а также певицу и телеведущую Келли Осборн и многих других.

В ноябре Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз благодаря суррогатному материнству - у нее родилась дочь. Поклонники предполагают, что малышку назвали Лондон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2058659-edinorog-i-tysyachi-sharov-kak-peris-hilton-otmetila-pervyy-den-rozhdeniya-syna/

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