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"Влюбленными глазами смотрит": Беркут и Аиша в национальных костюмах восхитили Казнет

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Беркут и Аиша
Беркут и Аиша. Фото: instagram.com/berkut_aibekjan

Знаменитая пара казахстанских артистов - Беркут и Аиша - вновь умилили Казнет новой публикацией в Instagram. Музыканты позировали в казахских национальных аутфитах, передает NUR.KZ.

Новое видео пары в соцсетях получилось простым, но милым - Аиша покружилась в национальном костюме, а Беркут, который тоже был одет в шапан, с любовью смотрел на супругу, а потом они прильнули друг к другу.

"Давайте одеваться по-казахски", - призвали поклонников артисты.

Ролик умилил поклонников творчества Беркута и Аиши.

"Ну где же Вы друг друга нашли? Под стать друг другу, рост, фигура, жизнерадостность, позитив, красота", "Беркут огонь, какими влюбленными глазами смотрит на красоту Аиши", "Прекрасная пара, будьте счастливы", - отметили в комментариях.

Недавно знаменитая пара повторила танец Умы Турман и Джона Траволты из "Криминального чтива".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2077331-vlyublennymi-glazami-smotrit-berkut-i-aisha-v-natsionalnyh-kostyumah-voshitili-kaznet/

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