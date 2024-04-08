"Живите по средствам": слова Беркута о покупке машин в кредит смутили казахстанцев

Казахстанский исполнитель Беркут негативно высказался о покупке автотранспорта в кредит. Слова артиста вызвали бурное обсуждение в Instagram, передает NUR.KZ.

Кухонный разговор Беркута и Аиши о покупке машин в кредит был записан на видео и опубликован в Instagram. После недавнего похода в автосалон артист негативно высказался о том, что люди влезают в большие долги, чтобы обзавестись железным конем, и призвал казахстанцев "жить по средствам".

"80% людей берут в кредит машины. А там ужасный процент переплачиваете. Как можно жить в долг? Это же неправильно. Надо просто брать машины, насколько хватает денег. Живите по средствам.

Представь, вот взял ты машину в кредит, разбил ее, и все равно платишь, потому что банк тебя ждать не будет", - сказал Беркут.

Услышав мнение Беркута, казахстанцы высказали самые разные мнения. Кто-то согласился с певцом, а некоторые отметили, что простой народ ему понять сложно.

"А Вы попробуйте так жить, как живет простой народ. Вы бы не так рассуждали", "Ну я, например, даже продукты покупаю в долг. Я понимаю, что это неправильно, но выхода нет", "Он бы не говорил, если бы сам не прошел трудовой путь... из всех певцов мне симпатичен Беркут - его отношение к семье, к родителям, к соотечественникам", "Надо сделать доступным автокредит народу, вот решение", "Тоже разделяю я ваше мнение. Люди сами становятся заложниками своих хотелок", - написали в комментариях под видео.

Недавно Беркут и Аиша в национальных костюмах восхитили Казнет.