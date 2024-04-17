"Мама – суперактриса": Байзакова развеселила Казнет видео с 60-летней матерью

Автор популярного инстаблога Айжан Байзакова опубликовала забавное видео со своей матерью. В Казнете оценили актерские способности 60-летней женщины, передает NUR.KZ.

После переезда в Астану Айжан Байзакова живет не только с супругом и двумя детьми, но и своей матерью. К слову, недавно блогерша отвечала, как ее муж уживается с тещей.

60-летняя Махаббат активно помогает молодым с детьми. Новое видео в блоге Байзаковой как раз было на эту тему. На кадрах видно, как мама блогерши тихонько пробирается к себе в кровать, явно пытаясь остаться незамеченной и немного отдохнуть. Однако, почти сразу распахнулась дверь, а там стоит Айжан, которая вопросительно смотрит на мать, пытаясь понять, что она делает.

"Когда апа (няня) пошла спать раньше, чем обычно", - гласит подпись к видео.

Юмористический ролик оценили подписчики - в частности, они похвалили актерскую игру мамы Байзаковой.

"Обожаю! Ваша мама - суперактриса", "Сил и терпения Вам, мама Айжан", "Мама - актриса", "Мама играет лучше, чем дочь", "Жаным, так устала", "Нянчить детей - нелегкая задача, нервы должны быть стальными", "Гениально", - отметили в комментариях.

Мама Байзаковой не впервые восхищает пользователей Сети - недавно женщина села на шпагат.