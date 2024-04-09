"Мама не хабалка какая-то": Байзакова рассказала, как ее муж уживается с тещей

Популярная казахстанская блогерша Айжан Байзакова ответила на вопрос подписчицы в Instagram о том, как ее супруг ладит с ее матерью, живя под одной крышей, передает NUR.KZ.

Недавно Айжан Байзакова переехала из Алматы в Астану с супругом, двумя детьми и матерью. Все они живут в одной квартире - блогерша регулярно показывает семейные будни в Instagram. Увидев одну из публикаций, подписчица Айжан спросила, не возмущается ли ее супруг Нурбек по поводу того, что теща всегда рядом с ними.

"Наоборот. Во-первых, моя мама - очень спокойная и добрая женщина. С ней комфортно жить, она любит Нурбека и всегда за него. Нет каких-то конфликтов, ее дома как будто нет. Мама у меня не хабалка какая-то, чтобы мешать и вмешиваться.

Во-вторых, она помогает нам с детьми, это прям ее призвание. Она от детей не устает, как я, например", - поделилась Байзакова, опубликовав совместное фото с матерью и старшим сыном, сделанное во время одной из прогулок.

Сторис Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Недавно Айжан Байзакова рассказывала о разных характерах своих сыновей. Автор популярного инстаблога также удивила выбором наряда для церемонии бракосочетания ее младшего брата.