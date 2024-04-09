Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Мама не хабалка какая-то": Байзакова рассказала, как ее муж уживается с тещей

Опубликовано:

Айжан Байзакова с мужем
Айжан Байзакова с мужем. Фото: instagram.com/bayzakova

Популярная казахстанская блогерша Айжан Байзакова ответила на вопрос подписчицы в Instagram о том, как ее супруг ладит с ее матерью, живя под одной крышей, передает NUR.KZ.

Недавно Айжан Байзакова переехала из Алматы в Астану с супругом, двумя детьми и матерью. Все они живут в одной квартире - блогерша регулярно показывает семейные будни в Instagram. Увидев одну из публикаций, подписчица Айжан спросила, не возмущается ли ее супруг Нурбек по поводу того, что теща всегда рядом с ними.

"Наоборот. Во-первых, моя мама - очень спокойная и добрая женщина. С ней комфортно жить, она любит Нурбека и всегда за него. Нет каких-то конфликтов, ее дома как будто нет. Мама у меня не хабалка какая-то, чтобы мешать и вмешиваться.

Во-вторых, она помогает нам с детьми, это прям ее призвание. Она от детей не устает, как я, например", - поделилась Байзакова, опубликовав совместное фото с матерью и старшим сыном, сделанное во время одной из прогулок.

Сторис Айжан Байзаковой
Сторис Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Недавно Айжан Байзакова рассказывала о разных характерах своих сыновей. Автор популярного инстаблога также удивила выбором наряда для церемонии бракосочетания ее младшего брата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2081564-mama-ne-habalka-kakaya-to-bayzakova-rasskazala-kak-ee-muzh-uzhivaetsya-s-teschey/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.