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"Забиваете последний гвоздь": Макпал Исабекова ответила осуждающим ее внешность хейтерам

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Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Недавние перемены во внешности Макпал Исабековой вызвали бурные обсуждения в Сети. Исполнительница решила ответить тем, кто оставил негативные комментарии, передает NUR.KZ.

Казахстанская артистка готовится стать мамой во второй раз - сейчас Макпал на шестом месяце беременности. Недавно она решила изменить прическу, чтобы "вернуть себе себя" и поднять настроение. Однако, когда исполнительница опубликовала несколько фото и видео в соцсетях, она нарвалась не только на похвалу, но и на негатив.

"Я, на шестом месяце беременности, которую настигают поздний токсикоз, частые перемены настроения, отеки и скачущие гормоны, иду красить волосы, чтобы как-то себя развеять. Тем временем, некоторые комментаторы..." - написала Исабекова, приложив скриншот с нелицеприятными комментариями от хейтеров.

Сторис Макпал Исабековой
Сторис Макпал Исабековой. Скрин: instagram.com/makosyai

Позже Макпал решила порассуждать о том, почему некоторым людям доставляет удовольствие писать столь неприятные вещи о другом человеке.

"Что я хочу сказать этим... Все это пишут мне женщины. Женщины, такие же, как и я. Женщины, которые осуждают мужчин, которые каждый день избивают и калечат своих жен.

А как называется это? То, что делаете вы, девушки и женщины? Пишете мне неприятные вещи - зачем? С какой целью? Вы не думаете в этот момент, что своими словами забиваете последний гвоздь в и без того висящее на волоске эмоциональное состояние другой женщины, такой же, как и вы, из крови и плоти", - сказала Исабекова.

Исполнительница призналась, что воспринимает подобные комментарии близко к сердцу.

"Это моя данность. Не для утешения пишу это, а для того, чтобы в следующий раз, когда захочется написать кому-то очередную гадость, подумайте, что там живой человек тоже. Плакать может, больно ему бывает. Если нет тепла в сердце, чтобы поделиться с другими, просто пройди молча, это не сложно", - заключила Макпал.

Сторис Макпал Исабековой
Сторис Макпал Исабековой. Скрин: instagram.com/makosyai

Недавно Макпал Исабекова показала архивное фото с розовыми волосами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2084726-zabivaete-posledniy-gvozd-makpal-isabekova-otvetila-osuzhdayuschim-ee-vneshnost-heyteram/

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