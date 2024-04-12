"Занимаюсь самолюбованием": беременная Макпал Исабекова станцевала в коротком топе
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Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова опубликовала в Instagram-сторис видео с танцами перед зеркалом в домашней одежде и обстановке, передает NUR.KZ.
Накануне исполнительница хита "Бесконечность" сделала новую прическу, а ее волосы теперь ярко-рыжего цвета. Сама Макпал говорила, что хотела "вернуть себе себя".
Перемены во внешности явно пошли на пользу настроению беременной артистки - она надела домашний короткий топ и удобные штаны и решила немного повеселиться, потанцевав у зеркала.
"Занимаюсь самолюбованием, и что вы мне сделаете?" - подписала короткий видеоролик Исабекова.
Переменам во внешности предшествовали негативные перемены в настроении Макпал Исабековой - по словам певицы, она испытывала состояние безразличия и потерянности после просмотра архивных фотографий.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2083622-zanimayus-samolyubovaniem-beremennaya-makpal-isabekova-stantsevala-v-korotkom-tope/