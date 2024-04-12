"Занимаюсь самолюбованием": беременная Макпал Исабекова станцевала в коротком топе

Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова опубликовала в Instagram-сторис видео с танцами перед зеркалом в домашней одежде и обстановке, передает NUR.KZ.

Накануне исполнительница хита "Бесконечность" сделала новую прическу, а ее волосы теперь ярко-рыжего цвета. Сама Макпал говорила, что хотела "вернуть себе себя".

Перемены во внешности явно пошли на пользу настроению беременной артистки - она надела домашний короткий топ и удобные штаны и решила немного повеселиться, потанцевав у зеркала.

"Занимаюсь самолюбованием, и что вы мне сделаете?" - подписала короткий видеоролик Исабекова.

Переменам во внешности предшествовали негативные перемены в настроении Макпал Исабековой - по словам певицы, она испытывала состояние безразличия и потерянности после просмотра архивных фотографий.