Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Занимаюсь самолюбованием": беременная Макпал Исабекова станцевала в коротком топе

Опубликовано:

Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова опубликовала в Instagram-сторис видео с танцами перед зеркалом в домашней одежде и обстановке, передает NUR.KZ.

Накануне исполнительница хита "Бесконечность" сделала новую прическу, а ее волосы теперь ярко-рыжего цвета. Сама Макпал говорила, что хотела "вернуть себе себя".

Перемены во внешности явно пошли на пользу настроению беременной артистки - она надела домашний короткий топ и удобные штаны и решила немного повеселиться, потанцевав у зеркала.

"Занимаюсь самолюбованием, и что вы мне сделаете?" - подписала короткий видеоролик Исабекова.

Переменам во внешности предшествовали негативные перемены в настроении Макпал Исабековой - по словам певицы, она испытывала состояние безразличия и потерянности после просмотра архивных фотографий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2083622-zanimayus-samolyubovaniem-beremennaya-makpal-isabekova-stantsevala-v-korotkom-tope/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.