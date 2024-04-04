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Тогда и сейчас: Макпал Исабекова показала архивное фото с розовыми волосами

Опубликовано:

Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова окунулась в ностальгию: она нашла свою старую фотографию с розовыми волосами и показала ее в Instagram, передает NUR.KZ.

Беременная звезда решила покопаться в архивах своих фотографий и нашла один снимок со времен, когда она экспериментировала со своей внешностью и образами.

На селфи у исполнительницы хитов "Бесконечность" и "Оралшы" довольно короткие волосы ярко-розового оттенка. Помаду Исабекова тоже выбрала в тон.

"Помнишь меня такую?" - с улыбкой спросила фанатов Макпал в Instagram-сторис.

Сторис Макпал Исабековой
Сторис Макпал Исабековой. Скрин: instagram.com/makosyai

Несколько дней назад Макпал Исабекова рассказала о своих мечтах, которые на данный момент являются для нее несбыточными. Кроме этого, беременная вторым ребенком певица недавно умилила своих поклонников округлившимся животом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2078927-togda-i-seychas-makpal-isabekova-pokazala-arhivnoe-foto-s-rozovymi-volosami/

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