Тогда и сейчас: Макпал Исабекова показала архивное фото с розовыми волосами
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Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова окунулась в ностальгию: она нашла свою старую фотографию с розовыми волосами и показала ее в Instagram, передает NUR.KZ.
Беременная звезда решила покопаться в архивах своих фотографий и нашла один снимок со времен, когда она экспериментировала со своей внешностью и образами.
На селфи у исполнительницы хитов "Бесконечность" и "Оралшы" довольно короткие волосы ярко-розового оттенка. Помаду Исабекова тоже выбрала в тон.
"Помнишь меня такую?" - с улыбкой спросила фанатов Макпал в Instagram-сторис.
Несколько дней назад Макпал Исабекова рассказала о своих мечтах, которые на данный момент являются для нее несбыточными. Кроме этого, беременная вторым ребенком певица недавно умилила своих поклонников округлившимся животом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2078927-togda-i-seychas-makpal-isabekova-pokazala-arhivnoe-foto-s-rozovymi-volosami/