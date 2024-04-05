Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Состояние безразличия и потерянности": Макпал Исабекова приуныла, глядя на фото из молодости

Опубликовано:

Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Макпал Исабекова загрустила после выгрузки архивных фотографий в Instagram-сторис. Казахстанская исполнительница высказалась о своем состоянии тогда и сейчас, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Бесконечность" продолжила прогулку по воспоминаниям, начатую накануне - все началось с архивного фото с ярко-розовыми волосами.

После этого Исабекова выложила еще пару десятков самых разных фотографий в самых необычных образах - менялись длина и цвет волос, стиль одежды и макияжа. На некоторых снимках Макпал будто не узнавала саму себя.

Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

"Какая я была разная, оказывается. Будто в другой жизни. Мне кажется, я никогда больше не буду такой легкой, как тогда, в свои 20-30 лет. Грустно", - написала артистка.

Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Макпал продолжила выкладывать фотографии с фотосессий, съемок, а также обычные селфи, сделанные на телефон. Позже Исабекова пояснила, что имела в виду, когда говорила о легкости.

"Говоря "легкая", я не имею в виду размер одежды. Я про внутреннее состояние", - написала звезда.

Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Архивные фотографии не только окунули Макпал в ностальгию, но и явно расстроили ее.

"Я всегда любила наряжаться, экспериментировать со стилями, внешностью, бросать себе вызов. Куда все это делось... Вернись, Макося", - обратилась Исабекова сама к себе.

Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Артистка продолжила задаваться вопросами, которые явно обеспокоили ее.

"Что это? Возраст, замужество, материнство, забвение? Что это за состояние безразличия и потерянности?" - заключила Макпал Исабекова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2079389-sostoyanie-bezrazlichiya-i-poteryannosti-makpal-isabekova-priunyla-glyadya-na-foto-iz-molodosti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.