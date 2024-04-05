"Состояние безразличия и потерянности": Макпал Исабекова приуныла, глядя на фото из молодости
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Макпал Исабекова загрустила после выгрузки архивных фотографий в Instagram-сторис. Казахстанская исполнительница высказалась о своем состоянии тогда и сейчас, передает NUR.KZ.
Исполнительница хита "Бесконечность" продолжила прогулку по воспоминаниям, начатую накануне - все началось с архивного фото с ярко-розовыми волосами.
После этого Исабекова выложила еще пару десятков самых разных фотографий в самых необычных образах - менялись длина и цвет волос, стиль одежды и макияжа. На некоторых снимках Макпал будто не узнавала саму себя.
"Какая я была разная, оказывается. Будто в другой жизни. Мне кажется, я никогда больше не буду такой легкой, как тогда, в свои 20-30 лет. Грустно", - написала артистка.
Макпал продолжила выкладывать фотографии с фотосессий, съемок, а также обычные селфи, сделанные на телефон. Позже Исабекова пояснила, что имела в виду, когда говорила о легкости.
"Говоря "легкая", я не имею в виду размер одежды. Я про внутреннее состояние", - написала звезда.
Архивные фотографии не только окунули Макпал в ностальгию, но и явно расстроили ее.
"Я всегда любила наряжаться, экспериментировать со стилями, внешностью, бросать себе вызов. Куда все это делось... Вернись, Макося", - обратилась Исабекова сама к себе.
Артистка продолжила задаваться вопросами, которые явно обеспокоили ее.
"Что это? Возраст, замужество, материнство, забвение? Что это за состояние безразличия и потерянности?" - заключила Макпал Исабекова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2079389-sostoyanie-bezrazlichiya-i-poteryannosti-makpal-isabekova-priunyla-glyadya-na-foto-iz-molodosti/