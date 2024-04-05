"Состояние безразличия и потерянности": Макпал Исабекова приуныла, глядя на фото из молодости

Макпал Исабекова загрустила после выгрузки архивных фотографий в Instagram-сторис. Казахстанская исполнительница высказалась о своем состоянии тогда и сейчас, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Бесконечность" продолжила прогулку по воспоминаниям, начатую накануне - все началось с архивного фото с ярко-розовыми волосами.

После этого Исабекова выложила еще пару десятков самых разных фотографий в самых необычных образах - менялись длина и цвет волос, стиль одежды и макияжа. На некоторых снимках Макпал будто не узнавала саму себя.

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

"Какая я была разная, оказывается. Будто в другой жизни. Мне кажется, я никогда больше не буду такой легкой, как тогда, в свои 20-30 лет. Грустно", - написала артистка.

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Макпал продолжила выкладывать фотографии с фотосессий, съемок, а также обычные селфи, сделанные на телефон. Позже Исабекова пояснила, что имела в виду, когда говорила о легкости.

"Говоря "легкая", я не имею в виду размер одежды. Я про внутреннее состояние", - написала звезда.

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Архивные фотографии не только окунули Макпал в ностальгию, но и явно расстроили ее.

"Я всегда любила наряжаться, экспериментировать со стилями, внешностью, бросать себе вызов. Куда все это делось... Вернись, Макося", - обратилась Исабекова сама к себе.

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Артистка продолжила задаваться вопросами, которые явно обеспокоили ее.

"Что это? Возраст, замужество, материнство, забвение? Что это за состояние безразличия и потерянности?" - заключила Макпал Исабекова.