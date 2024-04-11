"Хочу вспомнить себя": Макпал Исабекова сменила имидж (видео)

Макпал Исабекова показалась поклонникам в Instagram-сторис с обновленной прической. Казахстанская исполнительница рассказала, что сподвигло ее на перемены, передает NUR.KZ.

Макпал захотела перемен и решила сменить имидж. Певица предстала с новой стрижкой и рыжим цветом волос.

Подтолкнула ее на это недавняя волна ностальгии - несколько дней назад Исабекова выложила несколько десятков архивных фотографий из разных периодов своей жизни и с ноткой сожаления вспоминала время, когда она была, по ее словам, "более легкой".

"Хочу вспомнить себя, верни мне меня", - с такими словами исполнительница пришла к стилисту по волосам.

Недавно Макпал Исабекова заявила о своем намерении написать книгу обо всем, что происходит в ее жизни.