Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Хочу вспомнить себя": Макпал Исабекова сменила имидж (видео)

Опубликовано:

Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Макпал Исабекова показалась поклонникам в Instagram-сторис с обновленной прической. Казахстанская исполнительница рассказала, что сподвигло ее на перемены, передает NUR.KZ.

Макпал захотела перемен и решила сменить имидж. Певица предстала с новой стрижкой и рыжим цветом волос.

Подтолкнула ее на это недавняя волна ностальгии - несколько дней назад Исабекова выложила несколько десятков архивных фотографий из разных периодов своей жизни и с ноткой сожаления вспоминала время, когда она была, по ее словам, "более легкой".

"Хочу вспомнить себя, верни мне меня", - с такими словами исполнительница пришла к стилисту по волосам.

Недавно Макпал Исабекова заявила о своем намерении написать книгу обо всем, что происходит в ее жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2083154-hochu-vspomnit-sebya-makpal-isabekova-smenila-imidzh-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.