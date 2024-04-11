"Хочу вспомнить себя": Макпал Исабекова сменила имидж (видео)
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Макпал Исабекова показалась поклонникам в Instagram-сторис с обновленной прической. Казахстанская исполнительница рассказала, что сподвигло ее на перемены, передает NUR.KZ.
Макпал захотела перемен и решила сменить имидж. Певица предстала с новой стрижкой и рыжим цветом волос.
Подтолкнула ее на это недавняя волна ностальгии - несколько дней назад Исабекова выложила несколько десятков архивных фотографий из разных периодов своей жизни и с ноткой сожаления вспоминала время, когда она была, по ее словам, "более легкой".
"Хочу вспомнить себя, верни мне меня", - с такими словами исполнительница пришла к стилисту по волосам.
Недавно Макпал Исабекова заявила о своем намерении написать книгу обо всем, что происходит в ее жизни.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2083154-hochu-vspomnit-sebya-makpal-isabekova-smenila-imidzh-video/