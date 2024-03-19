Айжан Байзакова рассказала о разных характерах сыновей

Автор популярного инстаблога Айжан Байзакова поделилась фотографией с младшим сыном Асадуллой, закрыв его лицо сердечком. Мама двоих детей рассказала, что у них разные характеры, передает NUR.KZ.

Став мамой во второй раз в конце прошлого года, Айжан Байзакова подмечает новые особенности каждого из своих сыновей по мере их взросления. По словам блогерши, ее старший сын Алан и младший Асадулла отличаются характерами.

"Асад очень тактильный, любит, чтобы мы его тискали. Алан, как помню, не особо по такому тащился, да и сейчас обнимает и считает секунды, чтобы убежать по своим делам. А Асаду ничего, кроме обнимашек и еды, не нужно", - поделилась с подписчиками Instagram Байзакова.

Айжан Байзакова с младшим сыном. Скрин: instagram.com/bayzakova

В минувшие выходные стало известно о бракосочетании младшего брата Байзаковой - Алихана. На обряд "неке" в мечети Айжан пришла в черном мусульманском наряде, полностью закрывшем голову и тело девушки, что стало предметом обсуждения пользователей Сети.