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Эзотерика

"Почему в черном?": наряд Байзаковой на бракосочетании брата удивил Казнет

Опубликовано:

Айжан Байзакова
Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Младший брат Айжан Байзаковой женился - на обряд "неке" в мечети популярная блогерша пришла в черном мусульманском наряде. Образ 29-летней инстадивы обсудили в Казнете, передает NUR.KZ.

О бракосочетании Алихана Байзакова стало известно накануне - 24-летний молодой человек признался, что сам не думал, что женится в этом возрасте.

На своей странице в Instagram Байзакова выложила видео с обряда "неке" и поздравила младшего брата и его супругу с бракосочетанием, тепло обратившись к невестке.

"Добро пожаловать в нашу семью! Мы так ждали тебя, такую нежную, красивую, искренне любящую и преданную моему братишке. Ты мне не келин, сестренка моя любимая. Я буду всегда вашей опорой и поддержкой!

Из-за этого я не спала всю ночь, для меня это лучший подарок на день рождения", - призналась Айжан, которой на днях исполнилось 29 лет.

Позже блогерша поделилась фотографиями с мероприятия и призналась, что не нервничала так даже когда сама выходила замуж.

Внимание Казнета приковал наряд инстадивы - она была по-мусульмански покрыта в черное. Подписчики выразили разные мнения - кому-то понравился скромный наряд девушки, однако других он явно смутил.

"Когда-то прославилась фотографиями топлес. Сейчас ярая мусульманка", "Ужас, я в шоке. Байзакова, которая скакала голая, светила всеми местами, теперь сама святая простота и слезу пустила даже. Более циничной ситуации сложно придумать. Еще скажите, что она теперь запястья даже прячет, такая целомудренная", "Как будто пришли на похороны", "Почему в черном?", "Все такие святые стали, даже Байзакова", "Вам так подходит платок", "Вы очень красивая - не только внешностью, но и душой, я от чистого сердца рада за Вас", - написали в комментариях.

Недавно Айжан Байзакова умилила подписчиков теплым видео с супругом, отметив, что ее глаза сияют только с ним.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2069850-pochemu-v-chernom-naryad-bayzakovoy-na-brakosochetanii-brata-udivil-kaznet/

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