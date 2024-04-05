"Похоже на зависимость от человека": видео Седоковой с мужем-баскетболистом обсудили в Сети

Анна Седокова опубликовала в Instagram видео под свою новую песню "Набери". На кадрах исполнительница обнимает мужа-баскетболиста Яниса Тимму, передает NUR.KZ.

"Не буду скрывать, что написала я ее о нас... И, надеюсь, и о вас", - так свою новую песню "Набери" охарактеризовала Анна Седокова. Ранее 41-летняя дива уже намекала на разлад в отношениях с мужем, и текст песни получился соответствующим:

"Я хочу так рассказать, мне нужно написать, Что они совсем-совсем не ты. Не нужны мне те шуты, камни, Kelly и цветы, Если даришь это все не ты…"

Атмосферное видео под песню Седокова выложила в Instagram. На кадрах певица обнимает 31-летнего супруга, который смотрит в окно.

Видео обсудили в Сети - поклонники не совсем поняли посыл ролика.

"Он другую жизнь проживает? Я правильно понимаю? Не с тобой. А ты тянешься к нему…", "А он такой высокомерный стоит, типа, давай, унижайся", "Зачем так смотреть на мужика? Он должен смотреть на женщину, как на королеву", "Ощущение, что вы тянетесь к нему, удерживаете, похоже на зависимость от человека, он не совсем заинтересован в этом", - написали в комментариях под видео.

Недавно Анна Седокова сразила фанатов образом в кружевном боди.