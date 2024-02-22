"Вот настоящая "ВИА Гра": Анна Седокова сразила фанатов образом в кружевном боди

Украинская исполнительница Анна Седокова опубликовала свежие фотографии в Instagram-аккаунте - кокетливый образ пришелся по вкусу ее поклонникам, передает NUR.KZ.

Яркий макияж, боди, колготки и перчатки с кружевом - секрет эффектных фотографий экс-солистки "ВИА Гры" Анны Седоковой. Фотосессию артистка опубликовала у себя в Instagram и спросила подписчиков, что они думают о снимках.

"Красиво?" - задала вопрос Седокова.

Фотосессию прокомментировали как преданные фанаты, так и злопыхатели.

"Вот кто настоящая "ВИА Гра", "Это фото для любовника, мужа, мужчины… Красиво? Красиво! В целом, выглядит как женщина, которая всем хочет доказать, что еще ничего", "Разве законно быть такой шикарной?", "Вульгарно, как всегда", "Вот никогда такие колготки не нравились, но на Седоковой - огонь", - гласят комментарии под публикацией.

Недавно Анна Седокова откровенно рассказала о трудностях в браке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.