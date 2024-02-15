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"Расстаемся в 20-й раз": Анна Седокова рассказала о трудностях в браке с латвийским баскетболистом

Опубликовано:

Анна Седокова
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова поделилась откровениями о браке с баскетболистом из Латвии Янисом Тиммой. Украинская певица рассказала, к чему привело проживание в разных городах, передает NUR.KZ.

В День святого Валентина Янис Тимма прилетел к супруге Анне Седоковой, чтобы провести праздник влюбленных вместе. Певица была тронута жестом мужа - она решила рассказать о том, какие у них сейчас отношения.

"Думаю, уже не секрет, что в последнее время мы с мужем живем в разных городах и расстаемся уже в 20-й раз. Жизнь поступала с нами достаточно жестко, и в какой-то момент я просто опустила руки. И сказала "все". А он не опустил", - призналась Седокова.

Исполнительница хита "Привыкаю" показала подарки от Тиммы и призналась, что не знает, как будут развиваться их отношения дальше.

"Я не знаю, куда приведет эта история, не знаю, как будет дальше, но когда-то Янис меня научил, что даже пять минут с любимым человеком имеют значение. И прилететь из Стамбула в единственный выходной ночью для того, чтобы быть вместе в этот день - точно поступок.

И то, что мы лучшие друзья навсегда, этого никто и никогда не изменит. А дальше посмотрим", - написала артистка.

Поздравив подписчиц с днем всех влюбленных, Седокова пожелала им, чтобы и за них так боролись, "а не отпускали при первой возможности".

Недавно Анна Седокова удивила фанатов сменой имиджа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2061121-rasstaemsya-v-20-y-raz-anna-sedokova-rasskazala-o-trudnostyah-v-brake-s-latviyskim-basketbolistom/

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