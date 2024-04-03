"Талантливые дети талантливых родителей": Галкин поделился теплым семейным видео

47-летний юморист, артист эстрады, телеведущий Максим Галкин показал милое семейное видео в соцсети с участием его сына Гарри. За кадром подписчики услышали голос Аллы Пугачевой, передает NUR.KZ.

На кадрах видно, как Гарри раскладывает игровые карты в виде лабиринта на столе, а после толкает последнюю, в результате чего они эффектно складываются.

"Ой, красота! Ура! Браво, Гарри!" - воскликнула Алла Борисовна.

Подписчики умилились увиденному. Они поинтересовались, сколько мальчик потратил времени на создание лабиринта.

"1 час 15 минут. Не сразу получилось", - ответил Максим Галкин.

"Прекрасные дети, развитые, добрые, искренние и счастливые! Счастья и здоровья вам, Максим, и Алле Борисовне", "Упорства не занимать Гарри, молодец!", "Круто! Талант!", "Сразу видно родители развивают детей, а не позволяют долго сидеть с гаджетами", "Голос нашей любимой Аллочки", "Любимая семья!", "Талантливые дети талантливых родителей", - отреагировали пользователи соцсети.

На днях Галкин показал архивное семейное видео 9-летней давности. Мы также писали, что Аллу Пугачеву могут признать иноагентом - об этом заявил активист в России.