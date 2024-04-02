"Быстро зовут замуж, выбирают ярких": Мадлен поделилась, как распознать абьюзера

Автор популярного инстаблога Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, собрала свой и чужой опыт и рассказала, как распознать абьюзера в отношениях, передает NUR.KZ.

Собственный и чужой опыт позволил Мадлен составить собственный гайд по распознанию молодых людей, которые так или иначе могут проявлять насилие по отношению ко вторым половинкам.

"Я заметила одну вещь. Абьюзеры любят очень ярко ухаживать - им нужен этот всплеск. Они дают мало времени на раздумья. Быстро развивают отношения, быстро зовут замуж.

Вообще абьюзеры очень закомплексованы, у них куча травм, они хотят какой-то оценки себе, доказательства другим. И они выбирают ярких, красивых, веселых, потом начинают их ломать и прогибать под себя", - сказала блогерша.

При этом Мадлен призналась - не всегда легко понять, действительно ли парень любит тебя и заботится, или же он - потенциальный абьюзер. По опыту инстадивы, иногда такие молодые люди упрекают прошлыми отношениями.

"Мой бывший парень заставлял меня через истерики раздарить свои подарки от прошлых отношений. Это были украшения и так далее. Он, может быть, мог бы подарить мне что-то лучше, но я сейчас думаю, что это ненормально.

Звоночки всегда есть в самом начале. Никто не выходит замуж, чтобы развестись. Но есть мужчины, которые сразу хотят тебя в клетку посадить", - заключила Мадлен.

Недавно купившая авто за 220 млн тенге инстадива показала, где снимала квартиру. Также Мадлен рассказала секрет своего успеха.