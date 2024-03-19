"Все смогла без мужика": купившая авто за 220 млн тенге Мадлен показала, где снимала квартиру

Казахстанская блогерша Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, показала, в каком районе снимала квартиру несколько лет назад, когда мечтала о собственной, передает NUR.KZ.

Мадлен поностальгировала и отправилась в тот двор, где гуляла со своей собачкой и мечтала купить квартиру. В этом районе блогерша долгое время арендовала квартиру.

"Я здесь снимала квартиру с 2017 года по 2020. Была маленькой девочкой, которая копила на ипотеку и мечтала жить в своей квартире. Я так горжусь собой. Какая я умница!" - высказалась Мадлен.

Она снова отметила, что добилась успеха сама, без чьей-либо помощи.

"Все смогла без мужика! И квартиру купила, и ламбу за несколько лет. Путешествую и сама выбираю, с кем мне быть", - отметила она.

Ранее Мадлен рассказала, как купила авто за 220 миллионов тенге. Она также раскрыла секрет своего успеха.