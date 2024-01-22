Выложившую фото с семьей Кети Топурию заподозрили в третьей беременности

37-летняя солистка группы "А’Студио" Кети Топурия выложила теплое фото с семьей, отметив, что у ее сына день рождения. Однако некоторые фанаты решили, что артистка беременна, передает NUR.KZ.

Напомним, в ноябре 2020 года беременная солистка "А’Студио" вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Лев Деньгов. А в январе 2021 года Топурия родила сына. Мальчику исполнилось 3 года.

"Адам 3 года. Ты, конечно, сказал, что тебе уже 5. Сегодня тебе можно все", - написала она, разместив семейное фото в ленте Instagram.

"По-моему, Кети ждет еще малыша. Ну и слава Богу!", "Самая красивая женщина - беременная", "Точно беременна", "Муж какой красивый", "Какая красивая семья. С днем рождения Адама", "Счастья вам, ребята", - написали подписчики.