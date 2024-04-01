"Помогаем близким и всей стране": Ерке Есмахан высказалась о паводках в Казахстане
Опубликовано:
Общаясь с поклонниками в Instagram, казахстанская исполнительница Ерке Есмахан рассказала, как помогает пострадавшим от паводков жителей страны, передает NUR.KZ.
Высказываясь на тему паводков в Казахстане, исполнительница хита "Қайда?" пожелала согражданам наступления хороших дней. Ерке родом из Актюбинской области, которая сильно пострадала от большой воды. Певица рассказала о том; что не осталась в стороне и оказала посильную помощь.
"Да благословит Всевышний всю нашу страну. Природные катаклизмы - землетрясения, наводнения - нас всех очень сильно напугали.
Мы вместе с народом. От имени нашей семьи оказываем посильную помощь родным и близким и всей стране. Надеюсь, что ситуация облегчится, и настанут хорошие дни", - написала Есмахан.
Ерке Есмахан с супругом, музыкантом RaiM, сейчас находятся в Турции, куда они улетели на отдых вдвоем - дети остались с бабушками и дедушками в Уральске.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2076429-pomogaem-blizkim-i-vsey-strane-erke-esmahan-vyskazalas-o-pavodkah-v-kazahstane/