"Помогаем близким и всей стране": Ерке Есмахан высказалась о паводках в Казахстане

Общаясь с поклонниками в Instagram, казахстанская исполнительница Ерке Есмахан рассказала, как помогает пострадавшим от паводков жителей страны, передает NUR.KZ.

Высказываясь на тему паводков в Казахстане, исполнительница хита "Қайда?" пожелала согражданам наступления хороших дней. Ерке родом из Актюбинской области, которая сильно пострадала от большой воды. Певица рассказала о том; что не осталась в стороне и оказала посильную помощь.

"Да благословит Всевышний всю нашу страну. Природные катаклизмы - землетрясения, наводнения - нас всех очень сильно напугали.

Мы вместе с народом. От имени нашей семьи оказываем посильную помощь родным и близким и всей стране. Надеюсь, что ситуация облегчится, и настанут хорошие дни", - написала Есмахан.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Ерке Есмахан с супругом, музыкантом RaiM, сейчас находятся в Турции, куда они улетели на отдых вдвоем - дети остались с бабушками и дедушками в Уральске.