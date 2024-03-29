"Неисполнимые желания": беременная Макпал Исабекова рассказала, о чем сейчас мечтает

Отечественная певица Макпал Исабекова, ожидающая второго ребенка, рассказала подписчикам в Instagram о своих простых, но невыполнимых сейчас желаниях, передает NUR.KZ.

Недавно Макпал Исабекова показала округлившийся живот и умилила своих фанатов, они напророчили ей девочку. Готовящаяся стать мамой во второй раз исполнительница рассказала, что просмотрела архивные фото и окунулась в ностальгию.

"Забрела в архив фотографий и поняла, что даже 5 лет ох как играют роль, оказывается. Такая другая я на старых фото. Не просто моложе, а как-то легче что ли выгляжу", - призналась она.

Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Молодая мама, у которой подрастает маленький сын, отметила, что сейчас мечтает о простых вещах.

"Хочу на спорт, хочу к косметологу. Такие простые вроде, но сейчас совершенно неисполнимые желания", - посетовала она.

Ранее Макпал Исабекова рассказала, что муж забрал ее и сына в Шымкент.