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"Не путайте простоту с примитивностью": Жулдыз Абдукаримова ответила на призывы "быть проще"

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Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Жулдыз Абдукаримова порассуждала о значении слова "простота" - казахстанская актриса поделилась своими мыслями под эффектным видео в Instagram, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова показалась фанатам в элегантном светлом костюме и пальто с мехом на видео, снятом в лобби одного из столичных отелей.

Показав роскошную картинку, актриса решила порассуждать о простоте.

"Простой. О значении этого слова я думаю все чаще. Иногда говорят: "Ты такая простая в жизни". Это комплимент? А порой в социальных сетях люди пишут: "Человек должен быть проще!". Как себя чувствовать в этот момент?" - задалась вопросом Абдукаримова.

Процитировав отрывок стихотворения Мукагали Макатаева на казахском языке, казахстанская звезда озвучила значение понятия "простой человек" в литературе.

"Это человек, не отличающийся от массы и не одобряющий мнения, отличающиеся от общепринятых. То есть, человек, который идет за большинством, не выделяется, мыслит на массовом, социальном уровне. Поэтому не стоит путать простоту с примитивностью", - заключила Жулдыз.

Мысли Жулдыз спровоцировали дискуссии в комментариях под видео. Многие также похвалили ее образ.

Мы также писали, как Жулдыз Абдукаримова поздравляла членов семьи с днем рождения. В день рождения Зангара, младшего брата ее мужа Кайрата Нуртаса, она поделилась воспоминаниями о нем. Отдельных публикаций удостоились дети актрисы и музыканта - Нарул и Алау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2074218-ne-putayte-prostotu-s-primitivnostyu-zhuldyz-abdukarimova-otvetila-na-prizyvy-byt-prosche/

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