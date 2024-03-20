"Был очень милым ребенком": Жулдыз Абдукаримова поделилась воспоминаниями в день рождения Зангара Нуртаса

Младший брат Кайрата Нуртаса Зангар накануне отпраздновал свой день рождения. По этому случаю Жулдыз Абдукаримова опубликовала архивное фото молодого человека и поздравила его, передает NUR.KZ.

В свой день рождения Зангар Нуртас поделился забавным видео с супругой Индирой - она принесла ему именинный тортик, но в итоге сама задула свечку и унесла подарок с собой. Ролик насмешил тысячи казахстанцев - многие оставили комментарии с поздравлениями молодому человеку.

Жена популярного старшего брата Зангара, актриса Жулдыз Абдукаримова также присоединилась к поздравлениям. Она показала архивное фото Зангара со своей дочерью и написала теплые пожелания в Instagram-сторис.

"Зангар, когда мы впервые встретились, ты еще учился в начальной школе, был очень милым ребенком. Очень дружелюбный, с большим сердцем. Сейчас ты вырос и стал уважаемым человеком. С днем рождения! Я тебя люблю", - написала Абдукаримова.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скрин: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

В минувшие выходные свои дни рождения отметили дети Жулдыз Абдукаримовой и Кайрата Нуртаса - Нарул и Алау. Им знаменитая мама посвятила отдельные публикации в соцсети.