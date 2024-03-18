"Хочу, чтобы были самостоятельными": Жулдыз Абдукаримова поздравила сына и дочь с днем рождения

Сразу двое детей Жулдыз Абдукаримовой и Кайрата Нуртаса отмечают день рождения в марте - знаменитая мама посвятила дочери и сыну теплые посты в Instagram, передает NUR.KZ.

Нарулу, сыну Абдукаримовой и Нуртаса, исполнилось 13. Актриса призналась - долго думала, как лучше его поздравить, ведь именно в этом возрасте, по ее словам, происходит физический и духовный рост, меняется характер.

Жулдыз решила рассказать сыну, чего к его годам достигли великие мыслители и поэты.

"Абай в 13 лет начал познавать мудрость правителей страны, а в 14 начал писать стихи. Алихан Бокейхан в 13 лет поступил в трехлетнее училище в Каркаралы, после чего окончил его с отличием. Ахмет Байтурсынов в 13-летнем возрасте стал свидетелем невиновного осуждения своего отца Байтурсына. Шокан в 14 лет доказал, что он ученый. Нургиса Тлендиев в 14 лет начал дирижировать", - написала Абдукаримова.

Свою дочь Алау с 15-летием Жулдыз решила поздравить немного по-другому.

"Слова, сказанные сыну, я не могу повторить дочери. Я хочу, чтобы они были самостоятельными.

И характером, и внешностью Алау пошла в меня. Даже в ее улыбке я вижу себя. Желаю только счастья. Занимайся тем, что приносит тебе радость, и знай себе цену", - пожелала дочери актриса.

К поздравлениям в комментариях присоединились тысячи казахстанцев.

Недавно Жулдыз Абдукаримова показала семейное фото с родителями, детьми и супругом Кайратом Нуртасом.