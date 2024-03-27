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Улетевшая в Дубай Молдир Ауелбекова высказалась о своей личной жизни

Опубликовано:

Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова сфотографировалась на фоне достопримечательностей Дубая и высказалась на тему своей личной жизни в Instagram, передает NUR.KZ.

Звезда фильма "Ғашық жүрек или Коктейль для звезды" сейчас находится в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов.

Ауелбекова выложила в Instagram две фотографии из разных мест Дубая и в разных аутфитах. Это были не селфи - поэтому Молдир решила сразу избавить себя от вопросов а-ля "Кто фотографировал?".

"Не подумайте, что это вид "Его глазами". Возможно, встречу...", - подписала публикацию певица, добавив эмодзи со слезами на глазах. Так она дала понять, что после двух разводов все еще одинока.

Комментарии заполнились "сердечками" от поклонников и коллег по цеху, в том числе от актрисы и блогерши Асель Аскар.

"Пусть Всевышний даст тебе хорошего мужа", "Дубай с тобой красивее. Твоя красота не имеет границ, ты неповторима. Процветай", "Какая красивая и нежная", - отметили фанаты.

Недавно в Казнете восхитились аутфитом Молдир Ауелбековой, который она продемонстрировала в День национальной одежды.

Мы также писали о том, чем известна и как живет популярная казахстанская певица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2073987-uletevshaya-v-dubay-moldir-auelbekova-vyskazalas-o-svoey-lichnoy-zhizni/

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