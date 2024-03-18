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Эзотерика

"Если покрываться, то так": Молдир Ауелбекова восхитила нарядом в День национальной одежды

Опубликовано:

Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

В День национальной одежды Молдир Ауелбекова показалась поклонникам в Instagram в традиционном национальном наряде, который вызвал восхищение в Казнете, передает NUR.KZ.

В рамках празднования Наурызнама казахстанцы отмечают День национальной одежды. В честь праздника певица Молдир Ауелбекова опубликовала пост в Instagram. На фотографиях 37-летняя артистка запечатлена в традиционном национальном костюме.

Исполнительница хита "Гүлмін" рассказала об особенностях женского национального гардероба.

"Я - красивая девушка в платке, а вы?", - написала Ауелбекова.

Наряд певицы собрал массу комплиментов в Сети.

"Если и покрываться, то так. Нужно поучиться у этой девушки. Закрыто и по нашим традициям. Умница", "Очень красиво, Вам идет - казахская национальная одежда прекрасна", "Я согласна, на Вас очень хорошо смотрится все это", - отметили поклонники Молдир в комментариях.

Недавно Молдир Ауелбекова восхитила фанатов ярким сценическим образом. Другой наряд артистки, однако, подвергся критике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2070000-esli-pokryvatsya-to-tak-moldir-auelbekova-voshitila-naryadom-v-den-natsionalnoy-odezhdy/

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