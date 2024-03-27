Депрессия и вес 46 кг: Дильназ Ахмадиева показала, как выглядела после родов

Отвечая на вопросы поклонников, Дильназ Ахмадиева показала редкое фото после беременности - казахстанская певица призналась, что тогда была в депрессии и весила 46 кг, передает NUR.KZ.

Дильназ Ахмадиева провела сессию "Вопрос - ответ" в Instagram-сторис. У исполнительницы хита "Золотой" спросили, как она привела себя в форму после родов. Тогда-то Ахмадиева и призналась, что после рождения сына Зейдана впала в депрессию, и показала фото без макияжа и фильтров.

"После родов у меня была депрессия, и я похудела до 46 кг, а сейчас я совсем не стройная, но я работаю над этим (периодически)", - рассказала певица.

Сторис Дильназ Ахмадиевой. Скрин: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Также Дильназ рассказала, что у нее нет запрещенных продуктов в рационе, так как она любит вкусно поесть - однако, держать дисциплину ей помогает интервальное питание.

Помимо этого, у популярной певицы спросили, как она познакомилась с нынешним бойфрендом.

"Мы знакомы с 2010 года. Познакомились на съемочной площадке", - рассказала Ахмадиева, сопроводив ответ совместной фотографией с молодым человеком.

Напоследок артистка дала совет, как не сдаваться, несмотря на усталость.

"Проживайте свою жизнь - это самый прекрасный дар Всевышнего! Уныние - грех", - заключила Дильназ.

Сторис Дильназ Ахмадиевой. Скрин: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Недавно Дильназ Ахмадиева позировала в бикини у бассейна вместе с бойфрендом. Певица также восхитила своим нарядом на ковровой дорожке музыкальной премии.