"Голова закружилась": Дильназ Ахмадиева прошлась по красной дорожке в эффектном наряде

Образ казахстанской певицы Дильназ Ахмадиевой для красной ковровой дорожки музыкальной премии вскружил голову поклонникам ее творчества - фотографии появились в Instagram, передает NUR.KZ.

Исполнительница хитов "Золотой" и "Может однажды" стала гостьей музыкальной премии "Әгугай". Дильназ Ахмадиева прошла по красной ковровой дорожке в блестящем вечернем платье синего цвета с эффектным высоким разрезом.

Волосы артистки были собраны, а ее уши украшали большие серьги-кольца. На ногах Ахмадиевой были светлые туфли на высоком каблуке. Звезда эстрады уверенно позировала фотографам и широко улыбалась.

Поклонники остались в восторге от образа любимой певицы.

"Шикарная", "Голова закружилась", "Самая красивая", "Огонь", - гласят комментарии под публикацией.

Во время недавнего отдыха в Таиланде Дильназ Ахмадиева запечатлелась в бикини у бассейна со своим молодым человеком.