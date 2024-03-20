"Голова закружилась": Дильназ Ахмадиева прошлась по красной дорожке в эффектном наряде
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Образ казахстанской певицы Дильназ Ахмадиевой для красной ковровой дорожки музыкальной премии вскружил голову поклонникам ее творчества - фотографии появились в Instagram, передает NUR.KZ.
Исполнительница хитов "Золотой" и "Может однажды" стала гостьей музыкальной премии "Әгугай". Дильназ Ахмадиева прошла по красной ковровой дорожке в блестящем вечернем платье синего цвета с эффектным высоким разрезом.
Волосы артистки были собраны, а ее уши украшали большие серьги-кольца. На ногах Ахмадиевой были светлые туфли на высоком каблуке. Звезда эстрады уверенно позировала фотографам и широко улыбалась.
Поклонники остались в восторге от образа любимой певицы.
"Шикарная", "Голова закружилась", "Самая красивая", "Огонь", - гласят комментарии под публикацией.
Во время недавнего отдыха в Таиланде Дильназ Ахмадиева запечатлелась в бикини у бассейна со своим молодым человеком.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2071527-golova-zakruzhilas-dilnaz-ahmadieva-proshlas-po-krasnoy-dorozhke-v-effektnom-naryade/